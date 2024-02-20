Хрунев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрунев Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрунев Михаил Васильевич

Мать: Хрунева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрунева Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Хрунева Татьяна Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрунев Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Хрунева Татьяна Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрунев Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Хрунева Татьяна Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрунева Татьяна Геннадьевна

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