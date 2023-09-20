Корноухова Агафья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Слюнина (дев.Корноухова) Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.04.1860
Дочь: (дев.Корноухова) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.03.1864
Сын: Корноухов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.06.1866
Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.06.1871
Сын: Корноухов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно