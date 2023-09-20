Корноухова Агафья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова Агафья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Слюнина (дев.Корноухова) Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.04.1860

Дочь: (дев.Корноухова) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.03.1864

Сын: Корноухов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.06.1866

Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.06.1871

Сын: Корноухов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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