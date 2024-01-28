Груздев Евдоким Степанович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Груздев Степан Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Груздева Арина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Горицы, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1749 или 1757
Дочь: (Груздева) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Груздева Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Груздева) Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Груздева Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Груздев Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Груздева Арина Ивановна
Смерть
Неизвестно