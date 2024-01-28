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Груздев Евдоким Степанович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Груздев Степан Михайлович

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Арина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Горицы, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1749 или 1757

Дочь: (Груздева) Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Груздева Арина Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Груздева) Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Груздева Арина Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Груздев Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Груздева Арина Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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