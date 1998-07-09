Шарабрин Анатолий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1954
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1954
Рождение ребёнка
13.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2014