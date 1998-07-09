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Шарабрин Анатолий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1954

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1954

Отец: Шарабрин Борис Иванович

Мать: Шарабрина Клара Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
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