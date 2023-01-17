Герасимов Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1916
Сын: Герасимов Георгий Николаев
Мать ребёнка: Герасимова Александра Яковлева
Рождение ребёнка
10.11.1918
Сын: Герасимов Николай Николаев
Мать ребёнка: Герасимова Александра Яковлева
Рождение ребёнка
10.11.1918
Сын: Герасимов Владимир Николаев
Мать ребёнка: Герасимова Александра Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Герасимова Александра Яковлева
Смерть
Неизвестно