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Герасимов Николай Иванович

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Место рождения

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Иван Васильев

Мать: Герасимова Мария Филипповна

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.03.1916

Сын: Герасимов Георгий Николаев

Мать ребёнка: Герасимова Александра Яковлева

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.11.1918

Сын: Герасимов Николай Николаев

Мать ребёнка: Герасимова Александра Яковлева

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.11.1918

Сын: Герасимов Владимир Николаев

Мать ребёнка: Герасимова Александра Яковлева

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Александра Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Борис Николаев

Мать ребёнка: Герасимова Александра Яковлева

Смерть
Неизвестно
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