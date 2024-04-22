Скороходов Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скороходова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Скороходова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скороходова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Скороходова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скороходова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Скороходова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скороходова Мария
Смерть
Неизвестно