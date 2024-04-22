Скороходов Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходов Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Дубок, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скороходов Дмитрий Васильевич

Мать: Скороходова Василиса Михайловна

Дубок, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скороходова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Скороходова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скороходова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Скороходова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скороходова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Скороходова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Мария

Смерть
Неизвестно
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