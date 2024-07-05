Титова-Ефимова Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова-Ефимова Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1851 ст.

Сын: Титов-Ефимов Савелий Семенович

Отец ребёнка: Титов-Ефимов Семен Ефимович

Московка, Серпуховский муниципальный район, Московская область
ф. 203, оп. 745, д. 1852. с. 752
Смерть
Неизвестно

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