Титова-Ефимова Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1851 ст.
Сын: Титов-Ефимов Савелий Семенович
Отец ребёнка: Титов-Ефимов Семен Ефимович
Московка, Серпуховский муниципальный район, Московская область
ф. 203, оп. 745, д. 1852. с. 752
Смерть
Неизвестно