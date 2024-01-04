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Антонов Карп Антонович

Место рождения

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ефимов Антон Ефимович

Мать: Ефимова (Болтушина) Матрона Онуфриевна

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Антонова Матрона Федоровна

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Карпов Василий Карпович

Мать ребёнка: Антонова Матрона Федоровна

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Карпова Александра Карповна

Мать ребёнка: Антонова Матрона Федоровна

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1918
Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

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