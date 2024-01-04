Антонов Карп Антонович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Антонова Матрона Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Антонова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Карпова Александра Карповна
Мать ребёнка: Антонова Матрона Федоровна
Смерть
1918