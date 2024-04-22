Малышев Стефан Стефанович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Малшев Стефан
Рождение ребёнка
25.11.1902
Дочь: Малыхина Варвара Стефановна
Мать ребёнка: Малышева Матрена Александровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Малышев Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Малышева Матрена Александровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малышев Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Малышева Матрена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно