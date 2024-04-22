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Малышев Стефан Стефанович

Место рождения

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Малшев Стефан

Мать: не указана

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.11.1902

Дочь: Малыхина Варвара Стефановна

Мать ребёнка: Малышева Матрена Александровна

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Малышев Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Малышева Матрена Александровна

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Малышев Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Малышева Матрена Александровна

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Матрена Александровна

Смерть
Неизвестно
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