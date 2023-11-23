Псищева (Оранская) Варвара Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1827

Дата смерти

29.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1827

Отец: Оранский Николай Диомидович

Мать: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псищев Александр Евграфов

Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псищев Евграф Алексеев

Рождение ребёнка
21.07.1839

Сын: Псищев Леонид Евграфов

Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев

Рождение ребёнка
29.09.1841

Дочь: Травина (Псищева) Зинаида Евграфова

Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Псищев Владимир Евграфов

Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев

Рождение ребёнка
04.09.1853

Сын: Псищев Сергей Евграфов

Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев

Рождение ребёнка
29.09.1862

Сын: Псищев Николай Евграфов

Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев

Рождение ребёнка
29.09.1862

Сын: Псищев Алексей Евграфович

Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев

Смерть
29.03.1866
Похороны
Неизвестно

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