Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1827
Дата смерти29.03.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1827
Отец: Оранский Николай Диомидович
Мать: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псищев Александр Евграфов
Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1839
Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев
Рождение ребёнка
29.09.1841
Дочь: Травина (Псищева) Зинаида Евграфова
Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев
Рождение ребёнка
04.09.1853
Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев
Рождение ребёнка
29.09.1862
Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев
Рождение ребёнка
29.09.1862
Сын: Псищев Алексей Евграфович
Отец ребёнка: Псищев Евграф Алексеев
Смерть
29.03.1866
Похороны
Неизвестно