Бондаренко Валентина Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Валентина Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Комарницкий Климентий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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