Фуряева Апполинария Александровна 10.12.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Фуряева Апполинария Александровна

Автор
АЛ
Лебедева А.

женский, родилась 10.12.1904

умерла 15.06.1978, Вологда, город Вологда, Вологодская область

Отец
Фуряев Александр Федорович1875 или 1876 г.р.
Мать
Фуряева Александра ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Лебедев Олег Васильевич07.10.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1904

Отец: Фуряев Александр Федорович

Мать: Фуряева Александра Петровна

Рождение ребёнка
07.10.1937

Сын: Лебедев Олег Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Николаевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Рождение ребёнка
07.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Василий Николаевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Смерть
15.06.1978
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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