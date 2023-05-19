Фуряева Апполинария Александровна
женский, родилась 10.12.1904
умерла 15.06.1978, Вологда, город Вологда, Вологодская область
ОтецФуряев Александр Федорович1875 или 1876 г.р.
МатьФуряева Александра ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Лебедев Олег Васильевич07.10.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1904
Рождение ребёнка
07.10.1937
Отец ребёнка: Лебедев Василий Николаевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Василий Николаевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
15.06.1978
Вологда, город Вологда, Вологодская область