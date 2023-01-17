Дрозд Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Дрозд Василий
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Дрозд Василий
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дрозд Марк
Отец ребёнка: Дрозд Василий
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дрозд Герасим
Отец ребёнка: Дрозд Василий
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1758
Сын: Дрозд Семен
Отец ребёнка: Дрозд Василий
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрозд Василий
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 380 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1783-1799
Смерть
Неизвестно