Дрозд Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд Феодосия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1735

Сын: Дрозд Корнилий Васильев

Отец ребёнка: Дрозд Василий

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1742

Сын: Дрозд Моисей Васильев

Отец ребёнка: Дрозд Василий

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дрозд Марк

Отец ребёнка: Дрозд Василий

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1745

Сын: Дрозд Герасим

Отец ребёнка: Дрозд Василий

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1758

Сын: Дрозд Семен

Отец ребёнка: Дрозд Василий

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд Василий

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 380 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1783-1799
Смерть
Неизвестно
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