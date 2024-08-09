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Сапега Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1985

Дочь: Семилетова (Сапега) Вероника Юрьевна

Мать ребёнка: Сапега (Туболева) Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
14.01.1986

Дочь: Марчук (Сапега) Анна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Бракосочетание
27.02.2019

Жена: Сапега (Туболева) Елена Валерьевна

Минск, Минск

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