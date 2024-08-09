Сапега Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1985
Дочь: Семилетова (Сапега) Вероника Юрьевна
Мать ребёнка: Сапега (Туболева) Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
14.01.1986
Дочь: Марчук (Сапега) Анна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
27.02.2019