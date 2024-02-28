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Аверин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Аверин Николай Никитич

Мать: Аверина Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Аверина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Аверин Олег Николаевич

Мать ребёнка: Аверина Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Александра Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
военный инженер
Место жительства
Неизвестно
поселок Черепеть Лихвинский уезд Калужская губерния, Калужская область
Смерть
2012
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