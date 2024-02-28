Аверин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Аверин Николай Никитич
Мать: Аверина Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Аверина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Аверина Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный инженер
Место жительства
Неизвестно
поселок Черепеть Лихвинский уезд Калужская губерния, Калужская область
Смерть
2012