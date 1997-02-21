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Конищев Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1941

Дата смерти

21.02.1997

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941

Отец: Конищев Александр

Мать: Конищева (Конищева) Маруся

Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Рождение ребёнка
24.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.1997

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