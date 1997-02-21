Конищев Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1941
Дата смерти21.02.1997
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941
Отец: Конищев Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Рождение ребёнка
24.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.1997