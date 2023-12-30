Пертуева Ксения (Аксинья) Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1878
Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пертуева Елена Архиповна
Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пертуева Евфилья Архиповна
Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пертуева Анна Архиповна
Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пертуев Григорий Архипович
Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пертуева Марина Архиповна
Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович
Смерть
Неизвестно