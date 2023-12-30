Пертуева Ксения (Аксинья) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуева Ксения (Аксинья) Сергеевна

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Архип Федорович

Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Пертуев Семен Архипович

Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пертуев Андрей Архипович

Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пертуева Елена Архиповна

Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пертуева Евфилья Архиповна

Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пертуева Анна Архиповна

Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пертуев Григорий Архипович

Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пертуева Марина Архиповна

Отец ребёнка: Пертуев Архип Федорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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