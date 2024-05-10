Сойнов Николай Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сойнов Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сойнов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Сойнова (Захарова) Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сойнова (Захарова) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
07.01.1975

Дочь: Макайкина (Сойнова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Сойнова (Захарова) Екатерина Алексеевна

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