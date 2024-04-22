Старовойтов Игорь Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старовойтова (Мельничук) Оксана Алексеевна
Рождение ребёнка
06.02.2008
Дочь: Старовойтова Ксения Игоревна
Мать ребёнка: Старовойтова (Мельничук) Оксана Алексеевна