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Старовойтов Игорь Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1964

Отец: Старовойтов Юрий Арсентьевич

Мать: Старовойтова (Якушенко) Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старовойтова (Мельничук) Оксана Алексеевна

Рождение ребёнка
03.06.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старовойтова (Мельничук) Оксана Алексеевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.2008

Дочь: Старовойтова Ксения Игоревна

Мать ребёнка: Старовойтова (Мельничук) Оксана Алексеевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область

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