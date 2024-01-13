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Гржибовская Тамара Андреевна

Место рождения

Конотоп, Сумська область

Дата рождения

Вычислено 25.04.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 25.04.1923

Отец: Гржибовский Андрей Антонович

Мать: Гржибовская (Пушкарева) Анна Давидовна

Конотоп, Сумська область
98. Тамара Гржибовская родилась 25 апреля на Сосновской ул. 23. Родители: Андрей Антонович Гржибовский (ж.д.сл.) и Анна Давидовна Гржибовская (дом.хоз.). Проживают в г. Конотоп. Отцу - 37 лет, матери ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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