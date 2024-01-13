Гржибовская Тамара Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 25.04.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 25.04.1923
98. Тамара Гржибовская родилась 25 апреля на Сосновской ул. 23. Родители: Андрей Антонович Гржибовский (ж.д.сл.) и Анна Давидовна Гржибовская (дом.хоз.). Проживают в г. Конотоп. Отцу - 37 лет, матери ... Показать все
Смерть
Неизвестно