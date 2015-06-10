Лолаев Евгений Валерьевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1976
Дата смерти10.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.2002
Сын: Лолаев (Ракин) Наиль Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.2015
Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми