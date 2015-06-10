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Лолаев Евгений Валерьевич

Место рождения

Выльгорт, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

25.09.1976

Дата смерти

10.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Выльгорт, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
09.11.2002

Сын: Лолаев (Ракин) Наиль Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
30.08.2011

Сын: Лолаев Кирилл Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ухта, Ухта, Республика Коми
Смерть
10.06.2015
Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

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