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Филимон Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Тихон Зиновьев

Мать: Алена Петрова

Смерть
Неизвестно
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