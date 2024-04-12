Козырев Гаврила Иванович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Козырев Иван Петрович
Мать: Козырева Любовь Матвеева
Рождение ребёнка
02.11.1914
Мать ребёнка: Козырева Матрона Ильина
Рождение ребёнка
08.09.1918
Мать ребёнка: Козырева Матрона Ильина
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырева Матрона Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно