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Козырев Гаврила Иванович

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Козырев Иван Петрович

Мать: Козырева Любовь Матвеева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1914

Сын: Козырев Николай Гаврилов

Мать ребёнка: Козырева Матрона Ильина

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1918

Сын: Козырев Павел Гаврилов

Мать ребёнка: Козырева Матрона Ильина

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Матрона Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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