Самойлова (Баканова) Нина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Баканова) Нина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1933

Дата смерти

29.08.2022

Пол

Женский

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1933

Отец: Баканов Кирилл Васильевич

Мать: Баканова (Кулакова) Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
15.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
18.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Геннадий Николаевич

Смерть
29.08.2022
Самара, Самара, Самарская область

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