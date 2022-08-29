Самойлова (Баканова) Нина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1933
Дата смерти29.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1933
Рождение ребёнка
15.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойлов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
18.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойлов Геннадий Николаевич
Смерть
29.08.2022
Самара, Самара, Самарская область