Меркулова Пелагея Ивановна
Место рожденияОрловская область, с. Локно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская область, с. Локно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Меркулов Семен
Рождение ребёнка
08.02.1926
Сын: Меркулов Василий Семенович
Отец ребёнка: Меркулов Семен
Орловская область, с. Локно
Смерть
Неизвестно