Меркулова Пелагея Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Меркулова Пелагея Ивановна

Место рождения

Орловская область, с. Локно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская область, с. Локно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Меркулов Семен

Рождение ребёнка
08.02.1926

Сын: Меркулов Василий Семенович

Отец ребёнка: Меркулов Семен

Орловская область, с. Локно
Смерть
Неизвестно

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