Ильин Василий Прокопьевич 24.01.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильин Василий Прокопьевич

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.01.1884 ст.

Дата смерти

11.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1884 ст.

Отец: Ильин Прокопий Леонтьевич

Мать: Ильина (Сергеева) Федосья Тимофеевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
23.01.1884 Василий Прокопий Леонтиев и Феодосия Тимофеевна 24.01 Ефим Тимофеев и Леонтья Ильина дочь девица Пераскева Леонтьева
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Жена: Ильина (Новикова) Дарья Ефимовна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
27.01.1908 Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева сын Василий,24 года, первый брак и Села Токмакла отставного унтер офицера Евфима Вуколовича Новикова дочь Дарья,19 лет, первый брак По жениху и ... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Ильин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ильина (Новикова) Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
30.10.1909

Дочь: Ильина Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Ильина (Новикова) Дарья Ефимовна

Смерть
11.08.1912

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