Ильин Василий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1884 ст.
Дата смерти11.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1884 ст.
23.01.1884 Василий Прокопий Леонтиев и Феодосия Тимофеевна 24.01 Ефим Тимофеев и Леонтья Ильина дочь девица Пераскева Леонтьева
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
27.01.1908 Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева сын Василий,24 года, первый брак и Села Токмакла отставного унтер офицера Евфима Вуколовича Новикова дочь Дарья,19 лет, первый брак По жениху и ... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1908
Мать ребёнка: Ильина (Новикова) Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
30.10.1909
Дочь: Ильина Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Ильина (Новикова) Дарья Ефимовна
Смерть
11.08.1912