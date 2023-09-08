Зверева Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Зверев Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Зверев Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Зверев Фёдор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Фёдор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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