Ошлокова (Нагибина) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлокова (Нагибина) Марфа Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1876 ст.

Муж: Ошлоков Сергей Михайлович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.

Сын: Ошлоков Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Ошлоков Сергей Михайлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Смерть
Неизвестно
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