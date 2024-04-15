Ошлокова (Нагибина) Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1876 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Ошлоков Сергей Михайлович
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Смерть
Неизвестно