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Хованов Александр Николаевич

Место рождения

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

14.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Хованов Николай Иванович

Мать: Хованова (Виданова) Татьяна

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.10.1954

Сын: Хованов Николай Александрович

Мать ребёнка: Хованова (Кошкина) Елена Ивановна

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.06.1960

Сын: Хованов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Хованова (Кошкина) Елена Ивановна

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1963

Дочь: Бруданова (Хованова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Хованова (Кошкина) Елена Ивановна

Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
14.12.2014

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