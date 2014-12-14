Хованов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1927
Дата смерти14.12.2014
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Рождение ребёнка
12.10.1954
Сын: Хованов Николай Александрович
Мать ребёнка: Хованова (Кошкина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1960
Сын: Хованов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Хованова (Кошкина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1963
Дочь: Бруданова (Хованова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Хованова (Кошкина) Елена Ивановна
Смерть
14.12.2014