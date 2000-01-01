Худяковская Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяковская Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худяковский Константин

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худяковский Константин

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худяковский Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяковский Константин

Смерть
Неизвестно
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