Дуванин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.12.1898
Дата смерти20.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942
Смерть
20.10.1976