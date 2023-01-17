Дуванин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуванин Иван Михайлович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.12.1898

Дата смерти

20.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1929
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
20.10.1976
Тула, город Тула, Тульская область
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