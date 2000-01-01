Устинов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Устинов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1925
Сын: Устинов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Кировская обл., Котельничский р-н, Игумновский с/с, д. Колначенки,
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно