Устинов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Устинов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1925

Сын: Устинов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Кировская обл., Котельничский р-н, Игумновский с/с, д. Колначенки,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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