Смирнова (Скородумова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1936
Дата смерти02.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1936
Отец: Скородумов Иван
Мать: Скородумова Анна
Рождение ребёнка
11.09.1960
Дочь: Лаврухина Ирина
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий
Рождение ребёнка
21.07.1969
Сын: Смирнов Алексей
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий
Смерть
02.01.2021
Похороны
Неизвестно