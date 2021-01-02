Смирнова (Скородумова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Скородумова) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1936

Дата смерти

02.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1936

Отец: Скородумов Иван

Мать: Скородумова Анна

Рождение ребёнка
11.09.1960

Дочь: Лаврухина Ирина

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий

Рождение ребёнка
21.07.1969

Сын: Смирнов Алексей

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий

Смерть
02.01.2021
Купанское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Купанское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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