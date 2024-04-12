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(Хазина) Анна Яковлевна
(Хазина) Анна Яковлевна
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Древо
Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
1888
Дата смерти
?.06.1938
Пол
Женский
Отец
Хазин Яков Аркадьевич
Мать
Хазина (Рахлина) Ревекка (Вера) Яковлевна
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Хазин Яков Аркадьевич
Мать:
Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Смерть
?.06.1938
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