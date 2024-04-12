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(Хазина) Анна Яковлевна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

?.06.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хазин Яков Аркадьевич

Мать: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
?.06.1938
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