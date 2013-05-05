Евтушенко Фиодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко Фиодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Евтушенко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Евтушенко Трофим Степанович

Рождение ребёнка
12.09.1925

Дочь: Сотникова Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Евтушенко Трофим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Мария Трафимовна

Отец ребёнка: Евтушенко Трофим Степанович

Смерть
Неизвестно
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