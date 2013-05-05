Евтушенко Фиодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Евтушенко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Евтушенко Трофим Степанович
Рождение ребёнка
12.09.1925
Дочь: Сотникова Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Евтушенко Трофим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Мария Трафимовна
Отец ребёнка: Евтушенко Трофим Степанович
Смерть
Неизвестно