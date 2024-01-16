Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов

Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1825 ст.

Жена: Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
19.02.1828

Сын: Кондратьев-Барбашев Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева

Зезевитово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.01.1831 ст.

Дочь: Кондратьева-Барбашева Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева

Зезевитово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.?.1838 ст.

Сын: Кондратьев-Барбашев Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева

Иворово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.