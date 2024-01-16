Кондратьев-Барбашев Дмитрий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1825 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1828
Сын: Кондратьев-Барбашев Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
12.01.1831 ст.
Дочь: Кондратьева-Барбашева Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
30.?.1838 ст.
Сын: Кондратьев-Барбашев Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Кондратьева-Барбашева (Чулкова) Екатерина Васильева
Иворово, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно