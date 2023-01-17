Крупенина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенина Мария Васильевна

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Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.11.1892

Дата смерти

18.12.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1916 по 1919
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
По 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935 по 1937
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1937 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.12.1950
г. Петропавловск, Казахстан
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