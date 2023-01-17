Крупенина Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1892
Дата смерти18.12.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916 по 1919
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
По 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1935
Место жительства
С 1935 по 1937
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1937 по 1938
Смерть
18.12.1950
г. Петропавловск, Казахстан