Святкина (Суворова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святкина (Суворова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1977

Отец: Суворов Сергей Васильевич

Мать: Суворова Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
23.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Святкин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
27.06.2003

Дочь: Святкина Полина Андреевна

Отец ребёнка: Святкин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Анна Айратовна

Отец ребёнка: Святкин Андрей Александрович

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