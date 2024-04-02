Святкина (Суворова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1977
Рождение ребёнка
23.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Святкин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
27.06.2003
Дочь: Святкина Полина Андреевна
Отец ребёнка: Святкин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Анна Айратовна
Отец ребёнка: Святкин Андрей Александрович