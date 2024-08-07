Янгиров Энгель Шайхетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгиров Энгель Шайхетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янгиров Шайхетдин Егоншевич

Мать: Шарипова Тагзима Садыковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгирова Валерий Энгелевич

Мать ребёнка: Кропивницкая Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгиров Валерий Энгелевич

Мать ребёнка: Кропивницкая Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янгирова Елена Энгелевна

Мать ребёнка: Кропивницкая Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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