Янгиров Энгель Шайхетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янгирова Валерий Энгелевич
Мать ребёнка: Кропивницкая Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янгиров Валерий Энгелевич
Мать ребёнка: Кропивницкая Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янгирова Елена Энгелевна
Мать ребёнка: Кропивницкая Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно