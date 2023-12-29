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Денисов Алексей Яковлев

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Денисов Яков Фёдоров

Мать: Денисова Авдотья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1806

Сын: Денисов ? Алексеев

Мать ребёнка: Денисова (Рассылиндова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
10.07.1806

Сын: Денисов Александр Алексеев

Мать ребёнка: Денисова (Рассылиндова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
15.11.1807

Сын: Денисов Александр Младший Алексеев

Мать ребёнка: Денисова (Рассылиндова) Анна Васильева

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