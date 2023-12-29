Денисов Алексей Яковлев
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Денисов Яков Фёдоров
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1806
Сын: Денисов ? Алексеев
Мать ребёнка: Денисова (Рассылиндова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
10.07.1806
Сын: Денисов Александр Алексеев
Мать ребёнка: Денисова (Рассылиндова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
15.11.1807
Сын: Денисов Александр Младший Алексеев
Мать ребёнка: Денисова (Рассылиндова) Анна Васильева