Яненко Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яненко Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1913

Дата смерти

17.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1913

Отец: Илья

Мать: не указана

Смерть
17.03.1945
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