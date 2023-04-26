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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Филимонов Илларион Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Филимонов Моисей Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Филимонов Федор Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Филимонов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Филимонов Филимон Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Филимонов Захар Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Филимонов Яков Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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