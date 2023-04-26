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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Филимонов Илларион Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Филимонов Моисей Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Филимонов Федор Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Филимонов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Филимонов Филимон Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филимонов Захар Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Филимонов Яков Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Никитич
Смерть
Неизвестно