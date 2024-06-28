Соколов Константин Николаевич 23.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1932

Дата смерти

01.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1932

Отец: Соколов Николай Фёдорович

Мать: Соколова (Тюрина) Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Ткачёва) Галина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Соколова Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Светлана Константиновна

Мать ребёнка: Соколова Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Ткачёва) Галина Дмитриевна

Петровка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.1993
Нащёкино, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

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