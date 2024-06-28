Соколов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1932
Дата смерти01.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Соколова Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Светлана Константиновна
Мать ребёнка: Соколова Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
25.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Ткачёва) Галина Дмитриевна
Петровка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
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Смерть
01.04.1993
Нащёкино, Аннинский муниципальный район, Воронежская область