Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиОколо ?.11.1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между ?.11.1711 и 1716
Муж: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Аграфена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Алексей Яковлевич, 73 года, и жена его Степанида Осиповна, 77 лет. У них дети Андрей, 31 год, Степан, 17 лет, Епистимия, 16 лет. У Андрея жена Акулина П... Показать все
Смерть
Около ?.11.1724