Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Около ?.11.1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1688 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между ?.11.1711 и 1716

Муж: Андрей Алексеевич

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Аграфена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Алексей Яковлевич, 73 года, и жена его Степанида Осиповна, 77 лет. У них дети Андрей, 31 год, Степан, 17 лет, Епистимия, 16 лет. У Андрея жена Акулина П... Показать все
Смерть
Около ?.11.1724
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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