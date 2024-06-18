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Женский

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Мать

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ОД
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сплошнова (Якушева) Марья

Отец ребёнка: Якушев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Егор

Отец ребёнка: Якушев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Иван

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Деулина (Якушева) Дарья

Отец ребёнка: Якушев Иван

Пурех

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