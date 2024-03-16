(Гусарева) Домна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусарева) Домна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусарев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусарев Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарева Соломонида Ефимовна

Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарева Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарева Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусарев Ефим Петрович

Смерть
Неизвестно
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