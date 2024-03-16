(Гусарева) Домна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарева Соломонида Ефимовна
Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарева Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарева Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Гусарев Ефим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно