Бендерский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бендерский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.2017

Дочь: Бендерская Софья Михайловна

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Рождение ребёнка
17.02.2019

Сын: Бендерский Михаил Михайлович

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Рождение ребёнка
26.05.2022

Сын: Бендерский Даниил Михайлович

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Бракосочетание
Неизвестно

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