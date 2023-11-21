Бендерский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.2017
Дочь: Бендерская Софья Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.2019
Сын: Бендерский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.2022
Сын: Бендерский Даниил Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности