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(Максимов) Василисса Лаврентьев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.04.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1888 ст.

Отец: Максимов Лаврентий Михайлов

Мать: Прасковья Яковлева

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, О.40, Д. 367
Бракосочетание
02.06.1908 ст.

Муж: Гринин Кузьма Николаев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.

Дочь: (Гринин) Марфа Косьмин

Отец ребёнка: Гринин Кузьма Николаев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 499.лл260об-261 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.

Дочь: (Гринин) Иулиания Косьмин

Отец ребёнка: Гринин Кузьма Николаев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 499.лл260об-261 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.

Сын: (Гринин) Иаков Косьмин

Отец ребёнка: Гринин Кузьма Николаев

ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл147об-148 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Васса Лаврентьева, оба православные.
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.

Сын: (Гринин) Елеазар Косьмин

Отец ребёнка: Гринин Кузьма Николаев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл222об-223 родители Села Новых Маклауш Косма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Смерть
Неизвестно

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