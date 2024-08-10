(Максимов) Василисса Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения07.04.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1888 ст.
Отец: Максимов Лаврентий Михайлов
Мать: Прасковья Яковлева
ЦГАСО, Ф. 32, О.40, Д. 367
Бракосочетание
02.06.1908 ст.
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.
Дочь: (Гринин) Марфа Косьмин
Отец ребёнка: Гринин Кузьма Николаев
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 499.лл260об-261 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.
Дочь: (Гринин) Иулиания Косьмин
Отец ребёнка: Гринин Кузьма Николаев
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 499.лл260об-261 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.
Отец ребёнка: Гринин Кузьма Николаев
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл147об-148 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Васса Лаврентьева, оба православные.
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.
Отец ребёнка: Гринин Кузьма Николаев
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл222об-223 родители Села Новых Маклауш Косма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Смерть
Неизвестно