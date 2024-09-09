Истомин Борис Савельевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Истомин Савелий Михайлович
Мать: Феодосия Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Елена Саввинова
Бракосочетание
14.10.1860
Жена: Елена Саввинова
Рождение ребёнка
20.06.1862
Мать ребёнка: Елена Саввинова
Рождение ребёнка
01.10.1866
Дочь: Мишина (Истомина) Пелагея Борисовна
Мать ребёнка: Елена Саввинова
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Елена Саввинова
Рождение ребёнка
24.02.1876
Сын: Истомин Прокопий Борисович
Мать ребёнка: Елена Саввинова
Рождение ребёнка
04.02.1879
Дочь: (Истомина) Агафья Борисовна
Мать ребёнка: Елена Саввинова
Смерть
1896