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Истомин Борис Савельевич

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Истомин Савелий Михайлович

Мать: Феодосия Евдокимова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Елена Саввинова

Бракосочетание
14.10.1860

Жена: Елена Саввинова

Рождение ребёнка
20.06.1862

Сын: Истомин Иоанн Борисович

Мать ребёнка: Елена Саввинова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1866

Дочь: Мишина (Истомина) Пелагея Борисовна

Мать ребёнка: Елена Саввинова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Истомин Косьма Борисович

Мать ребёнка: Елена Саввинова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1876

Сын: Истомин Прокопий Борисович

Мать ребёнка: Елена Саввинова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.02.1879

Дочь: (Истомина) Агафья Борисовна

Мать ребёнка: Елена Саввинова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1896

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