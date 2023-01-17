Гужва (Новикова) Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1914 ст.
Дата смерти05.10.1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1914 ст.
Отец: Новиков Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1935
Муж: Гужва Павел Петрович
Рождение ребёнка
10.12.1937
Отец ребёнка: Гужва Павел Петрович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Гужва Иван Павлович
Отец ребёнка: Гужва Павел Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гужва Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гужва Павел Петрович
Смерть
05.10.1988