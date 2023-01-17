Гужва (Новикова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужва (Новикова) Марфа Алексеевна

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Место рождения

Веретенниково, Коротоякский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

08.06.1914 ст.

Дата смерти

05.10.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1937 г.р.
1940 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1914 ст.

Отец: Новиков Алексей Иванович

Мать: не указана

Веретенниково, Коротоякский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
13.02.1935

Муж: Гужва Павел Петрович

Рождение ребёнка
10.12.1937

Сын: Гужва Григорий Павлович

Отец ребёнка: Гужва Павел Петрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Гужва Иван Павлович

Отец ребёнка: Гужва Павел Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Павел Петрович

Смерть
05.10.1988
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